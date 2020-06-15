Son Dakika | 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu Son dakika güncel haberi: 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu HAKKARİ, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Feraşin Yaylası'nda düzenlenen ve 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait 10 bin kök Hint keneviri, silah, mühimmat, el bombaları ve...



2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu



HAKKARİ, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Feraşin Yaylası'nda düzenlenen ve 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait 10 bin kök Hint keneviri, silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari, Şırnak ve Van üçgeninde bulunan Pınarca köyü ve Feraşin Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere hareket alanı bırakmayan jandarma birlikleri, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait finansman kaynağı olarak kullanılmak üzere yetiştirilen 3 milyon değerinde yaklaşık 10 bin kök hint keneviri, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 2 el dürbünü, 2 termal şemsiye, 1 aksiyon kamerası, 1 termal kamera, 1 lazer metre, 2 sırt çantası, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirdi. Bölgedeki hava destekli operasyonlar ise sürüyor

Kaynak: DHA