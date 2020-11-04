Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

04.11.2020 00:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:53
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, PTT binası yanına bırakılan 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi.

ANTALYA'da, PTT binası yanına bırakılan 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi. İçi boş çıkan kutu polis, merkeze götürdü.

Olay, saat 22.30 sırasında Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesin önünde meydana geldi. PTT şubesi önünde uzun süre duran yaklaşık 2 metrelik müzik aleti kutusu olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak, bomba imha ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, korunaklı kıyafetlerini giyerek kutuyu inceledi. Ekiplerin incelediği kutu boş çıkarken, 2 metrelik kutu görevli polisler tarafından polis aracına güçlükle götürüldü. Müzik aleti kutusunun büyük ve uzunluğundan dolayı ekipler kutuyu araca yerleştirmekte zorlandı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dakika uğraş vererek kutuyu araca yerleştirmeyi başararak merkeze götürdü.


Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Adana valiliğe giden protokol yolundaki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri... Adana valiliğe giden protokol yolundaki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Son dakika: 30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Son dakika: 30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Son dakika haberleri: 'En iyi narkotik polisi anne'lere eğitim
Son dakika haberleri: 'En iyi narkotik polisi anne'lere eğitim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Babel Adem Ljajic Gökhan Töre Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 00:53:48. #1.15#
title