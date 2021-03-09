Son dakika! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık M.U. hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatı da katıldı. Mahkeme heyetine savunma yapan sanık M.U., "Çok pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.U.'ya 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olay

Kaza, saat 03.00 sıralarında Melikgazi İlçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah A. (33) yönetimindeki 01 PT 101 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.U.'nun sürücüsü olduğu 33 NTV 43 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Nurullah A. hayatını kaybederken aracında bulunan Behçet Y. (23) ile diğer otomobilde bulunan M. U. (22) ve Şükrü K. (24) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedaviye alınan yaralılardan Behçet Y. de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı