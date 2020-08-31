Son dakika... 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
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Son dakika... 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
31.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:10

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir husumetin devamı olarak kadınlar arasında çıkan kavgada T.O. ve B.Ü. adlı kadınlar yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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