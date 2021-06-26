Son dakika: 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Son dakika: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Son dakika: 2 Kişi Gözaltına Alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince durdurulan araçta 125 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince durdurulan araçta 125 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda ilçeye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı.

Plakası tespit edilen araç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durduruldu. Araç ve içerisindeki 2 şahıs üzerinde yapılan adli aramada; 125 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan H.G ve S.O isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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