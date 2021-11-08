Son Dakika | 2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada öldürülmüş

Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmet Toker, Meram Tıp Fakültesi'nde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.