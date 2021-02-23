Son dakika... 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip bir süre daha hastanede kalacak
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Son dakika... 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip bir süre daha hastanede kalacak

23.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:50
Son dakika... 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip bir süre daha hastanede kalacak

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in enfeksiyon kaptığı ve bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in enfeksiyon kaptığı ve bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip için "Rahat ve tedaviye cevap veriyor." denildi.

Ancak Prens Philip'in enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmasının bir süre daha beklenmediği ifade edildi.

Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in, bir kaç gün hastane kalacağı duyurulmuş ancak kısa süre sonra taburcu edilmemesi endişeye yol açmıştı.

Hem Dük hem de 94 yaşındaki Kraliçe, geçen ay Kovid-19 aşısı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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