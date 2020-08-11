Son dakika... 2 dakikada 4 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsızlar kamerada
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Son dakika... 2 dakikada 4 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsızlar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre 2 dakikada 4 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsızlar kameradaEDİRNE'de bir akaryakıt istasyonunun market kısmına müşteri gibi gelen 2 hırsız, 2 dakika içerisinde iş yeri çalışanının 4 bin lira değerindeki telefonunu çaldı.

11.08.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:24

2 dakikada 4 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsızlar kamerada

EDİRNE'de bir akaryakıt istasyonunun market kısmına müşteri gibi gelen 2 hırsız, 2 dakika içerisinde iş yeri çalışanının 4 bin lira değerindeki telefonunu çaldı. İşletme Müdürü Özcan Bos, güvenlik kameralarına yansıyan olayda rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların, başkalarının malına da zarar vermemesi için polise başvurduklarını söyledi.

Olay, geçen cumartesi kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun market kısmında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, markete giren iki hırsızdan biri, kasada alışveriş yaparak çalışanı oyalarken, diğeri ise marketin içerisinde keşif yaptı. Bir süre sonra kasada alışveriş yapan arkadaşını yanına çağıran şüpheli, iş yeri çalışanının tezgah üzerinde şarj olması için bıraktığı telefonunu gözüne kestirdi. İkili arasında yaşanan diyaloğun ardından şüphelilerden biri el çabukluğuyla cep telefonunu şarjdan çıkararak aldı. Cep telefonunu elinde tuttuğu cüzdanla kamufle eden şüpheli ile arkadaşı ardından hemen marketten ayrıldı.

'HIZLI ŞEKİLDE ÇALIP HEMEN UZAKLAŞMIŞLAR'

Marketin işletme müdürü Özcan Bos, hırsızların çok ustalıkla cep telefonunu çalarak uzaklaştığını ifade ederek, "Genelde yoğun bir işletmeyiz, market bölümü genelde yoğun olur. Çalışan arkadaşımız, akşamüstü cep telefonunu tezgahın köşesine şarj etmek için koyuyor. O anda müşteri gibi iki şahıs geliyor. Şüpheli hareketlerle marketin içerinde dolaştıkları görülüyor. Sanırım ne alabileceklerine bakıyorlar ve arkadaşımızın telefonunu görüyorlar. O sırada diğer arkadaşını uyarıp telefonu gösteriyor birisi. El hareketlerinden zaten anlaşılıyor. Beyaz tişörtlü arkadaş, uygun zamanda elini uzatıp telefonu çok hızlı şekilde alıp, elindeki cüzdanın arkasına saklıyor ve hızla uzaklaşıyorlar" dedi.

'HIRSIZLARIN YAKALANACAĞINA İNANIYORUZ'

Telefonun piyasa değerinin 4 bin lira civarında olduğunu söyleyen Bos, hırsızların yakalanması için polise başvurduklarını belirterek, "Telefonun piyasa değeri 4 bin lira civarındaydı ve arkadaşımız yeni almıştı. Sonuçta burada asgari ücretle çalışan bir arkadaşımız ve hepimiz üzüldük olaydan sonra. Şikayetimiz oldu emniyet yetkililerine. Onlar da sağ olsunlar gelip baktılar, güvenlik görüntülerini aldılar. Biz de onlara güveniyoruz ve bu hırsızların yakalanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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Son dakika... 2 dakikada 4 bin TL'lik cep telefonunu çalan hırsızlar kamerada

Kaynak: DHA

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