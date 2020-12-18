Son Dakika | 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar
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Son Dakika | 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar

18.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:07

Son dakika gelişmesine göre 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik edenlere Jandarma ekipleri soruşturma başlattı Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasının definecilerin...

2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik edenlere Jandarma ekipleri soruşturma başlattı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasının definecilerin saldırısına uğraması üzerine jandarma soruşturma başlattı. Daha önce sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül'ün yüzü hedef haline gelmişti. Jandarma bugün Herkül'ün olduğu alana giderek incelemede bulundu.

İznik'in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş Mevkisi'nde 1800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş, kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.

Yüzü hedef haline geldi

Günden güne yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması yine definecilerin hedefi haline geldi. Yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

Jandarma soruşturmasını sürdürüyor

İznik İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bugün Herkül'ün bulunduğu alana giderek incelemede bulundular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar
Son Dakika | 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar
Son Dakika | 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar
Son Dakika | 2 bin yıllık Herkül kabartmasını delik deşik ettiler, asasını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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