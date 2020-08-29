Son dakika! 2 bin 800 rakım yükseklikte evlenme teklifi
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Son dakika! 2 bin 800 rakım yükseklikte evlenme teklifi

Son dakika haberlerine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet memuru Ahmet Araç, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün yanında yer alan 2 bin 800 rakımdaki tepede kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

29.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:44

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet memuru Ahmet Araç, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün yanında yer alan 2 bin 800 rakımdaki tepede kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Afyonkarahisarlı olan Araç, kız arkadaşı Havva Özel'e, Bitlis'teki Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde sürpriz evlilik teklifi yapmak istedi.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan krater gölünde arkadaşlarının desteğiyle hazırlık yapan Araç, daha sonra kız arkadaşını ziyaret için bölgeye götürdü.

Bir yanda krater gölün eşsiz maviliği, diğer yanda Van Gölü manzarasının izlenebildiği tepede "Benimle evlenir misin?" pankartı açtıran Araç, patlayan konfetiler eşliğinde Özel'e evlenme teklifinde bulundu.

Özel'in, teklifine "evet" demesinin ardından, Araç'ın arkadaşları meşalelerle bu mutlu ana güzellik kattı.

Ahmet Araç, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce tanıştığı kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için çok özel hazırlık yaptığını söyledi.

Yoğun işlerinden dolayı teklifinde biraz geç kaldığını ifade eden Araç, şöyle konuştu:

"Burası gelenlerin ilk ziyaret yeri. Doğal güzelliğe sahip bölgedeki en iyi yer burası. Bizim için güzel bir anı olacağını düşündüğüm için burayı seçtim. Arkadaşlarımın yardımıyla küçük bir organizasyon yaptım. Haberi yokken evlenme teklifi yazılı bir afiş hazırlattım. Uzaktan kamera ve drone çekimleri yaparak o anı kalıcı kılmaya çalıştık. Hazırlık sonrası burada buluştuk ve sürpriz gerçekleşti. Çok şaşırdı, sevindi ve teklifimi kabul etti."

Araç, ekim ayında düğün yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

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Son dakika! 2 bin 800 rakım yükseklikte evlenme teklifi

Kaynak: AA

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