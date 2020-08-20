Son dakika... 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyalarının arkasında yakalandı
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Son dakika... 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyalarının arkasında yakalandı

Son dakika yerel haberi... 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyalarının arkasında yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 6 ayrı dosyadan 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahsı saklandığı saman balyalarının arkasında yakaladı.

20.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:50

19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyalarının arkasında yakalandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 6 ayrı dosyadan 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahsı saklandığı saman balyalarının arkasında yakaladı. Şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İkametten hırsızlık, gasp, mala zarar verme, iki ayrı konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında 6 ayrı dosya kapsamında toplamda 19 yıl 10 ay, 22 gün aranması olan şüpheli H.K. 20 günlük çalışma sonucunda Nusaybin Yolu üzerinde görüldü. Şahıs polis ekiplerini görür görmez yol kenarında bulunan saman balyalarının arkasına saklanarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan H.K. isimli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Son dakika... 19 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı saman balyalarının arkasında yakalandı

Kaynak: İHA

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