Son dakika! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı
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Son dakika! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı

Son dakika! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da gece geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki bir genç, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da gece geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki bir genç, hayatını kaybetti.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde evine dönmekte olan 19 yaşındaki Serkan Söker, kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşadı. Tartışmada silahına davranan saldırganlar, 19 yaşındaki genci vurdu. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Serkan Söker, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan Söker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Son dakika! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı
Son dakika! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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