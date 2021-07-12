Son Dakika: 19 Temmuz tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? 19 Temmuz yarım gün mü?

Son Dakika: 19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı arefesi olduğu için vatandaşlarımız 19 Temmuz tatil mi? diye araştırmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamada bayram tatili günlerini açıkladı. Buna göre 19 Temmuz yarımgün tatil mi? 19 Temmuz tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? 19 Temmuz yarım gün mü?

Son Dakika: 19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı arefesi olduğu için vatandaşlarımız 19 Temmuz tatil mi? diye araştırmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamada bayram tatili günlerini açıkladı. Buna göre 19 Temmuz yarımgün tatil mi? 19 Temmuz tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? 19 Temmuz yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 19 TEMMUZ TATİL Mİ?

Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

SON DAKİKA: BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.