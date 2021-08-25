Son Dakika | 19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti
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Son Dakika | 19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti

Son Dakika | 19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi hayata geçiyor.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi hayata geçiyor.

19 Mayıs Belediyesi tarafından, çocuklara trafik kültürünü ve bilincini aşılamak amacıyla ilçeye çocuk trafik eğitim pisti inşa ediliyor. Hem pratik hem de teorik olarak uygulamalı bir şekilde eğitim programı düzenlenecek olan çocuk trafik eğitim pistinde çocuklar trafik eğitimini akülü araçlarla alacak. Çocukların trafik eğitimleri için tasarlanan projeye çok önem verdiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Çocuklarımızın derslerinde gördükleri teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenebileceği, hayatın her anı karşı karşıya kalınan trafik ortamını, trafik işaret ve işaretçilerini öğrenebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. En güzel trafik eğitiminin minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz. Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci gelişmiş nesil yetiştirmek. Projemize desteğinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

İlçenin Yukarı Engiz Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metre kare alan içerisinde yapılacak olan proje 10 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da ihale edilecek. Projenin 180 gün içerisinde hayata geçmesi planlanmaktadır. - SAMSUN

Son Dakika | 19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti
Son Dakika | 19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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