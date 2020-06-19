Son Dakika: 19 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi Bir son dakika haberine göre Oussama Haddadi: Fenerbahçe'nin reaksiyon göstereceğini düşünüyorum"Bu kulüp, takım daha iyi yerleri hak ediyor""Uzun zamandır Kasımpaşa'da oynuyormuş gibi hissediyoruz""Kasımpaşa'da devam etmek isterim""Elimden gelenin en iyisini yapıp onları doğru, iyi pozisyona sokmaya çalışıyorum""Gelmeden...

Oussama Haddadi: Fenerbahçe'nin reaksiyon göstereceğini düşünüyorum "Bu kulüp, takım daha iyi yerleri hak ediyor" "Uzun zamandır "Uzun zamandır Kasımpaşa 'da oynuyormuş gibi hissediyoruz""Kasımpaşa'da devam etmek isterim""Elimden gelenin en iyisini yapıp onları doğru, iyi pozisyona sokmaya çalışıyorum""Gelmeden önce bir İstanbul takımından teklif almıştım""Türkiye'de kanat oyuncularının olduğu seviye oldukça yüksek""Futbolcu olarak kötü bir dönemdi""Her oyuncu arkasında seyircinin desteğini hissetmek ister" Ergün Penbe: Ekonomik kriz nedeniyle futbolcular antrenmana çıkmıyor"Play-Off şansımız varken ligin başlamasını istiyoruz""Play-Off garantimiz varken ekonomik sıkıntı yaşayan oyuncuları ben sahaya nasıl sürerim,akılları maçlarda olması lazım"SÜPER LİG21.00 MKE Ankaragücü-Medipol BaşakşehirTFF 1'İNCİ LİG20.00 Giresunspor-Adanaspor20.00 İstanbulspor-HataysporGENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Mhumarrem Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir mücadelesini izleyecekGALATASARAY11.00 Sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye hareket edecek.17.00 Siyah beyazlıların kafile İzmir'e inip kara yolu ile Denizli'ye geçecek.FENERBAHÇESarı lacivertlilerde Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.TRABZONSPORBordo mavililer yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.VOLEYBOL 18.00 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nin resmi logosu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun resmi Facebook sayfasında tanıtılacak.

Kaynak: DHA