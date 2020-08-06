Son Dakika: 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde yer alan ve halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen 1800 yıllık tarihi yazıt, defineciler tarafından delinerek tahrip edildi.

Son Dakika: 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı
06.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:42

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yer alan ve halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen 1800 yıllık tarihi yazıt, defineciler tarafından delinerek tahrip edildi. 

Büyük İskender'den 500 yıl sonra yaptırılan ancak halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen yazıt, Gülek Boğazı'nda yer alıyor. Roma İmparatoru Caracalla'ya (198-217) ait olduğu bilinen ve 216 yılında Part İmparatorluğu'na karşı sefer yapılırken, Büyük İskender gibi Gülek Boğazı'ndan geçen Caracalla'nın lejyonerlerin rahat hareket edebilmesi için boğazı genişlettiği belirtiliyor. Yazıtta Latince, "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus (Caracalla) bu yolu dağları delerek yaptırdı" yazısı yer alıyor. Altta yer alan iki satırda ise Kapadokya bölgesi ile Kilikya bölgesinin sınırını belirten 'Kilikya'nın Sınırı' yazısı bulunuyor.

SINIR TAŞI GÖREVİ DE GÖRÜYORYazıt aynı zamanda sınır taşı görevini de görüyor. Bu bölgede İmparator Caracalla'ya ait birçok mil taşı daha bulunuyor ve bunlardan bazıları Adana Müzesi'nde korunuyor. Bu tarihi yazıt ise, otoyol yapıldıktan sonra merdivenle inilerek görülebiliyor.DİNAMİTLE DELİNMEK İSTENDİTarihi yazıt, define arayanlar tarafından, altın bulma umuduyla birçok yerinden delinerek tahrip edildi. Yazıtın arkasında altın olduğuna inanan definecilerin dinamit lokumuyla yazıtı patlatmayı düşündüğü ancak gerçekleştiremediği kaydedildi. Tarsus Müze Müdürlüğü, defineciler tarafından tahrip edilen yazıtla ilgili olarak jandarmaya bilgi vererek, suç duyurusunda bulundu. Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu uzmanları tahrip edilen tarihi eseri incelemek üzere Gülek Kalesi'ne gelerek söz konusu olayla ilgili rapor tuttu. Yazıtı deldiği tespit edilen iki kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yazıta foto kapan kurularak, yeniden zarar verilmesi önlendi.'SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'Tarih öğretmeni ve araştırmacı Hüseyin Bozfakıoğlu, tarihi yazıtın önemine değinirken, "Bu çok önemli bir anıt, kültürel miras. Gelecek kuşaklara, sağlıklı bir şekilde aktarmamız gereken kültürel bir miras. Ama ne yazık ki define ve hazine arayıcılarının buraları tahrip ettiğini gördük, delikler açmışlar. Korumamız gerekiyor buna benzer birçok eserler var Türkiye'de bunlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. 'KORUNMASINI İSTİYORUZ'Yazıtın bulunduğu Gülek Mahallesi'nin muhtarı Tuncay Seyrek ise, şunları kaydetti: "Dünyanın önemli geçiş noktası olan Gülek Boğazı'ndayız. Bu yazıta, tarihe zarar verilmiş. Buranın kültürel miras olarak korunmasını istiyoruz. Defineciler buraya ve her yere zarar veriyorlar. Gülek Kalesi'ne de zarar verdiler. Devletimizin buraya sahip çıkmasını istiyoruz"diye konuştu.

Gülek Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Süren ise, bölgenin çevre düzenlemesi yaptırılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Magazin
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı! Taze baba olay anını anbean kaydetti
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı! Taze baba olay anını anbean kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Beyonce Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Son Dakika: 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:42:36. #1.14#
title