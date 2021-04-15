Son dakika! 18 yıldır çözülemeyen cinayet, yaşlı adamın acısını iki kat arttırdı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yıl önce sırtından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Candaş'ın (55) katil veya katilleri bir türlü bulunamazken, vahşice cinayete kurban giden kadının kocası 86 yaşındaki Osman Zeki Candaş'ın acısı ise her yıl büyüyerek arttı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yıl önce sırtından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Candaş'ın (55) katil veya katilleri bir türlü bulunamazken, vahşice cinayete kurban giden kadının kocası 86 yaşındaki Osman Zeki Candaş'ın acısı ise her yıl büyüyerek arttı. Faili meçhul olarak kalan cinayet aydınlatılmayı bekliyor.

"Eşini sırtına bıçak saplanmış şekilde bulmuştu"

Olay, 21 Ocak 2003 tarihinde Güzelhisar Mahallesi 11 sokaktaki 2 numaralı Köşk Apartmanı'nın 4. katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan emekli işçi Osman Zeki Candaş, saat 12.00 sıralarında öğle yemeği için evine geldi. Evinin koridorunda eşi Ayşe Candaş'ın cesediyle karşılaşan Zeki Candaş, olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk araştırmada, 2 çocuk annesi 55 yaşındaki Ayşe Candaş'ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Evde boğuşma izlerine rastlanırken, ölümüne sebep olan bıçağın da sırtında kaldığı öğrenildi.

"O günü hala unutamıyor"

Osman Zeki Candaş, eşinin katledildiği o günü hala unutamadığını ifade ederek, "Eve geldiğimde eşimi koridorda sırtında bıçak saplı halde buldum. O zamanın hakim ve savcıları cinayetin bilinçli olarak işlendiğini söylediler. O dönem bir kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Cinayeti işleyen kişilerin benimle bir sorunu olsa beni öldürmesi lazımdı. Ama eşimin öldürüldüğü zaman kolundaki bilezikleri, günlük kullandığı ziynet eşyaları da çalınmış. Büyük ihtimal hırsızlık maksadıyla eve girilmiş ve eşim cinayete kurban gitmiş. O zamandan beri cinayet çözülemedi, tam 18 yıl oldu" dedi.

"Eve yemeğe gitmiştim, eşimi yerde yatarken buldum"

Cinayetin işlendiği tarihte ev ile işyerinin aynı sokakta bulunduğunu belirten Candaş, "O gün öğlen yemeği için eve gittim. Kapıyı açtım, eşim ayakları salonda, baş kısmı banyoya doğru yerde yatar vaziyette duruyordu. Bizim evde kullandığımız, masanın üstünde duran bıçakla eşimi sırtından bıçaklayıp öldürmüşler. Hemen polis ekiplerine haber verdim. O günden bu yana bir sürü inceleme yaptılar. Her ay düzenli savcılığa gittim, ara sıra çağırıyorlar yine gidiyorum, ama hiçbir sonuç alamadık. Eşimin katil veya katilleri ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Hatta o dönemde cinayeti işleyen kişi camdan dışarıya bakmış, camda izi vardı. Ama maalesef bir türlü bulunamadı" diyerek yetkililerden eşinin katillerinin bulunması için yardım istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı