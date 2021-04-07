Son Dakika | 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da düzenlendi
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Spor
Bir son dakika haberine göre Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen ve 7 şehirden 180 sporcunun katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.
Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Kros liginin yarı final etapları, 14 Nisan Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı