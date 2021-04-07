Son Dakika | 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.