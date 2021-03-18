Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Çarşamba ilçesinde tören düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Çarşamba Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fevzi Kocabaş, "Çanakkale Zaferi, bir milletin düşman güçlerine karşı nasıl direniş gösterdiğinin dünya tarihindeki en güzel örneğidir. Türk milleti düşman kuvvetlerine Türk topraklarını asla ele geçiremeyeceklerini açık bir şekilde bu zaferle göstermiştir." dedi.

Törene Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, emniyet mensupları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman