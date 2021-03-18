Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:47
Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika gündem haberi... Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü mesaj yayımladı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü mesaj yayımladı.

Çelik mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tüm dünyaya karşı verilmiş eşsiz bir mücadele örneği olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin bir destan olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizdeki ve milli hafızamızdaki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Şan ve şerefle dolu tarihimizin en büyük dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşı, tüm dünyaya karşı verilmiş eşi benzeri olmayan bir mücadele örneğidir. Dönemin en güçlü devletlerinin donanmaları ile kuşattıkları Çanakkale, İstanbul'un ve belki de tüm Türk İslam aleminin haçlı işgaline uğramasına karşı siper olmuştur. Çanakkale, sadece bir savaş sırasında açılan bir cephe değildir. Çanakkale, bir destandır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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