Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Edinilen son dakika gelişmesine göre 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Develi'de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Develi'de tören düzenlendi.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk anıtına konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Buradaki törenin ardından Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde anma programı düzenledi.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlı sayıda kişinin katıldığı program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Çanakkale destanını anlatan videoların izlenip, şiir ve türkülerin söylendiği programda oratoryo da sahnelendi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Anma programının ardından ilçe protokolü Develi'deki şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

Törelere Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, askeri yetkililer ve protokol katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil