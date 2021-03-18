Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:12
Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberler... Batman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Batman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Batman Valiliği bahçesinde çelenk sunma töreniyle başlayan program, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda devam etti.

İmam Hatip Hifzullah Kaba'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gültepe Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Tutuş, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Gültepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan türküler seslendirildi, şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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