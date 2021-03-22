Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu

22.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:45
Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu

Son dakika gündem haberi... ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü sahilinde kadın cesedi bulundu.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü sahilinde kadın cesedi bulundu. Cesedin, 18 gün önce Yalvaç ilçesindeki evinden 'markete gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Zilfinur Bakır'a (23), ait olduğu belirlendi.

Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan yüksekokul mezunu Zilfinur Bakır, 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında 'markete cips almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Zilfinur Bakır eve dönmeyince, aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur Bakır'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur Bakır'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.

MİNİBÜSLE GELENDOST'A GELDİZilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği, aynı araçta bulunan başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği öğrenildi.CESEDİ POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ BULDUIsparta Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Zilfinur Bakır'ın en son görüldüğü bölge olan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde yoğunlaştırdı. Zilfinur Bakır'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, bugün Eğirdir Gölü'nün Yeşilköy bölge kıyısında bir kadın cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemede tanınmayacak haldeki cesedin Zilfinur Bakır'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesedin üzerindeki kıyafetlerin Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunanlarla aynı olduğu, ayrıca olay yerinde bulunan cep telefonunun da yine genç kıza ait olduğu saptandı.

Yapılan incelemelerle cesedin, kayıp Zilfinur Bakır'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu
Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu
Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Müge Anlı Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... 18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:46:32. #1.16#
title