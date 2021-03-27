Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadının katil zanlısı A.Y. adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadının katil zanlısı A.Y. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü