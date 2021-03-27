Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadının katil zanlısı A.Y. adliyeye sevk edildi.

Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı
Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı
Bir sabah evden çıkıp ortadan kayboldu! 117 gün önce sırra kadem basan Nazlı, her yerde aranıyor
Bir sabah evden çıkıp ortadan kayboldu! 117 gün önce sırra kadem basan Nazlı, her yerde aranıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadının katil zanlısı A.Y. adliyeye sevk edildi.

Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:06:00. #1.16#
title