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Son dakika: 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Son dakika habere göre Gaziantep'te husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı parkta kavga eden 17 yaşındaki genç, önce tabancayla vuruldu, sonra da levye ile darp edildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı parkta Kavga eden 17 yaşındaki genç, önce tabancayla vuruldu, sonra da levye ile darp edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 2 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Şehitkamil ilçesi Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karataş (17) aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişilerle mahalle içindeki parkta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahla kasığından vurularak yaralanan Ali Karataş yere yığıldı. İddiaya göre kanlar içinde yere yığılan Karataş'a levyeyle saldıran gençler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine yaralı genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kasığından kurşunla yaralandıktan sonra kafasına da levye ile de vurulan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Karataş'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Araban ilçesine götürüldü.

Polisin olaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. - GAZİANTEP

Son dakika: 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Son dakika: 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Son dakika: 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler - Haberler
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