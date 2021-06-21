Son dakika... 17 yaşındaki genç banyoda semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti
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Son dakika... 17 yaşındaki genç banyoda semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti

Son dakika... 17 yaşındaki genç banyoda semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 17 yaşındaki genç banyoda yaktığı semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 17 yaşındaki genç banyoda yaktığı semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi, İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Muhammet Ünal evlerinde banyo yaparken sıcak suyun yetersiz gelmesi üzerine odun kömürüyle yakılan çay semaverini de banyoya aldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen Muhammet Ünal olduğu yere yığılıp kaldı. Ailesi çocuklarının uzun süre boynadan çıkmaması üzerine seslenip cevap alamayınca kapıyı zorlayıp içeri girdiklerinde onu baygın halde buldular. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Ünal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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