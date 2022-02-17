Son dakika! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

AA, Hasan Taşcan - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Son dakika! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Ankara, Güncel, Haberler

title