Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

Bir son dakika haberine göre 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı Adana'da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.