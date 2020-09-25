Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

25.09.2020 04:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 04:35

Bir son dakika haberine göre 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı Adana'da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

ADANA - Adana'da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı. Seyhan Devriye ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda otomobili Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde önünü keserek yakaladı.

Yakalanan sürücünün 16 yaşındaki olduğunu belirlendi. Sürücü M.B. polislere babası alkollü olduğu için aracı kendinin kullandığını söyledi. Baba Erdinç B. ile oğlu M.B'ye maske takmadıkları için toplam bin 800 TL ve trafik yönünden 5 bin 334 TL para cezası kesildi.

Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı
Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı
Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı
Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Volkan Bozkır Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Gülay Hazal Kaya Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 04:35:58. #1.14#
title