Son dakika! 16 yaşındaki çocuk gasp suçundan tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da yabanca uyruklu bir gencin bıçak zoruyla cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.