Son dakika! 16 yaşındaki çocuk gasp suçundan tutuklandı
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Son dakika! 16 yaşındaki çocuk gasp suçundan tutuklandı

Son dakika! 16 yaşındaki çocuk gasp suçundan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da yabanca uyruklu bir gencin bıçak zoruyla cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yabanca uyruklu bir gencin bıçak zoruyla cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 19 yaşındaki M.T.H.A.'ya bıçak cep telefonu ve 50 lira parasını gasp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesinde nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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