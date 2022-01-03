ADANA (İHA) - Dehşet anları kamerada... Seyir halindeki tanker 16 yaşındaki Arda'ya böyle çarptı

Okuldan çıkıp durağa yürürken tırın çarptığı 16 yaşındaki Arda, ağır yaralandı

Arda Aydoğdu'nun annesi Deniz Aydoğdu:

"Kazadan sonrada hiç arayıp sormadılar"

Amca Vedat Aydoğdu:

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

ADANA - Adana'da arkadaşlarıyla okuldan çıkıp durağa yürürken tırın çarptığı 16 yaşındaki Arda Aydoğdu, ağır yaralandı. Genç, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilirken ayağındaki kırıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 24 Kasım Çarşamba günü Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin O. yönetimindeki 33 CPP 11 plakalı tır, okuldan çıkıp arkadaşlarıyla durağa yürüyen 16 yaşındaki Arda Aydoğdu'ya çarptı. Tırın çarpması sonucu yere düşen genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise çarptıktan sonra durmayıp olay yerinden kaçarken kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Arda, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Çenesine platin takılan genç, ayağındaki kırıklar nedeniyle de yatağa bağımlı kaldı.

"Sonuna kadar davacıyız"

Anne Deniz Aydoğdu, şuan çocuğunun durumunun hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Çocuğum kıl payı ölümden döndü. Yüzünde 8 vida var platin takıldı. Ayağında ve çenesinde ne hasar kalacak bilmiyoruz. Okuldan çıkıp durağa yürürken tır çarpmış ve tır durmayıp gitmiş. Kazadan sonrada hiç arayıp sormadılar. İnsan kedi yavrusuna bile çarpınca öldü mü kaldı mı diye bakar. O insandan biz sonuna kadar davacıyız. Çocuğum okula da gidemiyor. Okul hayatı da bitti sayılır. Doktor bile ne hasar kalacak bilmiyor" diye konuştu.

"Tırın o yola girmesi yasakmış"

Arda'nın amcası Vedat Aydoğdu ise tır sürücüsünün çarptıktan sonra durmadığını ve hiç arayıp sormadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Olay esnasında vatandaşlar tırın önünü kesip durdurmuşlar ve polise teslim etmişler. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Tırın oraya kanunen girmesi de yasakmış. Benim yeğenim kendimi kurtaramamış. Bizim önceliğimiz yeğenimin sağlığı ama bu işin peşini bırakmayacağız."

Öte yandan, bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, yaya Arda Aydoğdu'nun kural ihlalinin olmadığına sürücü Bünyamin O.'nun ise kural ihlali yaptığına değinildi.