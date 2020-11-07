Son dakika: 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera ile görüntülenmiş (2)

Son dakika haberleri... KENDİSİ DE ENKAZ ALTINDA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞTİİzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık, enkaz altında kendisi de video çekerek dışarıyla iletişim kurmuştu.