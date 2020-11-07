Son dakika: 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera ile görüntülenmiş (2)
07.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:13
Son dakika haberleri... KENDİSİ DE ENKAZ ALTINDA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞTİİzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık, enkaz altında kendisi de video çekerek dışarıyla iletişim kurmuştu.
KENDİSİ DE ENKAZ ALTINDA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞTİ
İzmir'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık, enkaz altında kendisi de video çekerek dışarıyla iletişim kurmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı