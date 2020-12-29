15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı
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15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı

29.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:41

Sivas'ta yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Eylül Kiraz, rüyasında gördüğü lösemili çocuklara destek olmak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına, uzattığı saçlarını bağışlayarak katkı sundu.

Sivas'ta yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Eylül Kiraz, rüyasında gördüğü lösemili çocuklara destek olmak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına, uzattığı saçlarını bağışlayarak katkı sundu.

Murat ve Nevin Kiraz çiftinin 9. sınıf öğrencisi Eylül, 2,5 yıldır uzattığı saçlarını, rüyasında gördüğü kanserli çocuklara bağışlamak istediğini ailesine söyledi.

Ailesinin de desteğini alan Eylül, annesi Nevin Kiraz'la bir kuaföre giderek, özenle uzattığı saçını kestirerek kampanyaya bağışladı.

Kampanyaya katkısı olacağı için çok mutlu olduğunu belirten Eylül Kiraz, "Rüyamda kanserli çocukları gördüm. Ondan çok etkilendim. O günden sonra saçlarımı bağışlamak istedim. Bunun için saçlarımı uzatmaya başladım. Sonunda ise uzatıp kestirdim." dedi.

Kiraz, kanser hastalarına karşı duyarlı olduğunu ve saçlarını da bu nedenle bağışladığını anlatarak, "Aileme bu durumu anlattım. Onlar da benim bu teklifimi seve seve kabul etti. Ailemin de bana destek vermesine çok sevindim." diye konuştu.

Kardeşi de bağış yapacak

Kanser hastaları için bir de mektup yazdığını, saçları ile mektubu da gönderdiğini aktaran Kiraz, şunları kaydetti:

"Yazdığım mektupta onları çok sevdiğimi ve desteklediğimi söyledim. Bu projeye birçok insanın katılmasını istiyorum. Projeyi sonuna kadar destekliyorum. Mükemmel bir proje, hepimiz buna destek olmalıyız. Onları bu şekilde mutlu edebilirsiniz. Kardeşim de benim bu bağışımdan etkilendi, 'abla ben de saçlarımı bağışlamak istiyorum' dedi. Kardeşim de bu projeye destek olacak. İnşallah bir aksilik çıkmaz ve o da yapar."

Eylül Kiraz, kanserli çocuklara saçlarını bağışlayacağı için onlara daha sağlıklı baktığını, okuldaki arkadaşlarının da destek vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı
15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı
15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı
15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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