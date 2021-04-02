Son dakika haberleri | 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri | 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de elektrik tellerine konan kuşları kovmak isteyen 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de elektrik tellerine konan kuşları kovmak isteyen 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla yüksek gerilim hattına vuran Özkan, birden akıma kapılarak hayatını kaybederken, kuzeni de hafif yaralandı.

Yaşanan olay çevredeki bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elektrik kablolarının gürültüyle patladığı görüldü.

(İHA)

Son dakika haberleri | 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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