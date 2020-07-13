Son Dakika | "15 Temmuz Zaferi" Bursa'da Dijital Gösterim Merkezinde yaşatılacak
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Son Dakika | "15 Temmuz Zaferi" Bursa'da Dijital Gösterim Merkezinde yaşatılacak

Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Bursa Millet Bahçesi'nde açılan Dijital Gösterim Merkezinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Son Dakika |
13.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Bursa Millet Bahçesi'nde açılan Dijital Gösterim Merkezinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli, tarihi, ku¨ltu¨rel ve bilimsel zenginliklerini yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa'nın yanı sıra Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı.

Merkezde, Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mu¨cadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı zamanda u¨ç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan merkezde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor. Söz konusu merkezde 15 Temmuz gecesi neler yaşandığı ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan u¨ç boyutlu bir gösterim deneyimlenebiliyor.

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gu¨nu¨ anma programları kapsamında ziyaretçilere "VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek.

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatlerinde gezilebilecek Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz'da tu¨m gu¨n ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

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