15 Temmuz şehitleri İtalya'da anıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt içindeki yapılanmasının giderek zayıflaması sonucu yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını, bununla da Bakanlık olarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt içindeki yapılanmasının giderek zayıflaması sonucu yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını, bununla da Bakanlık olarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğinde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Mammad Ahmadzada, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu, Türk ve İtalyan davetliler katıldı.

YEE Roma Müdürü Sevim Aktaş, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve o gece olanları hatırlamak için toplandıklarını belirterek, davetlileri 15 Temmuz şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Gücük, "15 Temmuz, FETÖ'nün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde aslan payı, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

Son 5 yılda devletin temel önceliklerinden birinin hem yurt içinde hem dışında FETÖ ile mücadele olduğunu vurgulayan Gücük şöyle devam etti:

"FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelede yabancı muhataplarımızın doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmeleri Bakanlığımızın en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir."

Gücük, üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalığın, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu doğurduğunu anlattı.

15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını belirten Gücük gazilere de acil şifalar diledi.

Etkinlikte daha sonra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden görüntüler ile darbeyi planlayan FETÖ'nün amaçlarını anlatan video gösterimi yapıldı.

Etkinliğe katılanlara Türk mutfağının geleneksel tatlarından ikram yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin