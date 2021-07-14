Son dakika: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar Yalova'da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar

YALOVA - Yalova'da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Şehitleri" anısına, Yalova-Bursa kara yolu Paşaköy kavşağında geçtiğimiz yıllarda oluşturulan hatıra ormanında gerçekleşen programda, protokol üyeleri çam fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Törende ilk fidanı Vali Yardımcısı Ercan Çiçek dikti. Programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar, İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık ve kurum müdürleri katıldı.

Son dakika: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar
Son dakika: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar
Son dakika: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar
Son dakika: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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