Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı Esenler'de 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisine gizlenmiş 125,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi...

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı

Esenler'de 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisine gizlenmiş 125,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - Esenler'de, polis ekiplerince 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisine gizlenmiş 125,69 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bin 700'ün üzerinde araç denetimden geçti, 60 civarında çocuk parkı didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği Yıldırım Ekipler ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Motorlu Yunus Ekipler, dün Esenler'de 8 farklı noktada 40 ekip ve 20 Motorlu Yunus Ekipleri asayiş denetiminde bulundu. Emniyet ekiplerince düzenlenen denetimler kapsamında ilçede bulunan 10 metruk bina, 60 çocuk parkı ve 15 Temmuz Şehitler Otogarı içerisinde bulunan kritik noktalar didik didik arandı, denetimlerde 2 bin 300 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Bu incelemelerde 5 kişiye uyuşturucu madde taşımaktan ve 1 kişiye ruhsatsız tabanca bulundurmaktan işlem yapıldı. Bin 713 araçta arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, GBT sorgulaması sonucunda 48 kişinin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Araçlarda yapılan arama ve denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye cezai işlem uygulanırken, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisine gizlenmiş şekilde 125,69 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bu arada, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 21 bin 173 kişiye GBT sorgusun gerçekleştiği aktarıldı.

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlör içerisinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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