15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk bayrağı asıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk bayrağı asıldı.
Türkiye'nin ve İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yan yana asılan bayraklar ilgiyle izlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu