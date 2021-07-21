15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk bayrağı asıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk bayrağı asıldı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yan yana asılan bayraklar ilgiyle izlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrağı asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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