15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte İstanbul polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki denetimlerde, geçiş izni olmayan aracıyla köprüden geçmeye çalışan sürücüye ceza kesildi. Köprüye giriş yapmadan alınan TIR sürücüsü Ahmet Yıldız, "Biz emniyet şeridindeydik, yolu engelleyecek herhangi bir şey yapmadık ki. Şimdi biz buraya navigasyonla girdik. Bir firmanın ürünlerini götürmek için navigasyon bizi buraya yönlendirdi. Biz köprüye girince buradan sağa giriş gösteriyordu. Köprüye girişin yasak olduğunu biliyoruz ama biz köprüye girmedik ki. Navigasyonu takip edip buraya geldik, burada sıkışıp kaldık" şeklinde konuştu. Bir başka kamyon sürücüsü de aynı şekilde navigasyona uyarak köprüye giriş yaptığı için ceza yedi. Polisin köprü girişindeki denetimleri devam ediyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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