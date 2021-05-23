15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADEMELİ normalleşme sürecinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler devam ediyor.

KADEMELİ normalleşme sürecinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler devam ediyor. Durdurulan araç ve motosikletliler kontrol ediliyor.

Kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca durdurulan motosikletlilerin de izin belgeleri titizlikle incelendi. İzin belgesi olmayanlara ceza yazıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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