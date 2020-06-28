Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
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Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
28.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:25
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

YKS için uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Saatler 09.30'u gösterdiğinde köprüden geçmek isteyen araçlar tek tek durduruldu. Ekipler hususi otomobil ve ticari taksilerin içindeki vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. 18.30'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşların geçişine izin verilirken, gerekli belgeleri bulunmayan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimlerde polis ekipleri sürücülerden sokağa çıkmak için izin belgesi kontrolü yaptı. Bazı sürücüler ise maske takmadığı için uyarıldı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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