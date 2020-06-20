Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
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Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Son dakika haberi: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
20.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:55

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. LGS'ye girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilen LGS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı saatlerin 09.00'u göstermesi ile başladı. Yasak saat 15.00'e kadar sürecek. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacak. LGS'ye girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti.

6 saatlik kısıtlama sürecinde trafik ekipleri belirlenen noktalarda uygulama başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yapıldı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında araçlar kuyruk oluşturdu.Denetim sırasında bir sürücü polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü "Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu. Pazar günü dediler. Akşam da erken yatınca bilgim olmadı" diye konuştu. Sürücü daha sonra fizyoterapist olduğunu gösteren belgeyi ekiplere gösterince cezai işlem uygulanmadı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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