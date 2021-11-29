Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İett otobüsü siper oldu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da motosikletçilerle otobüs şoförlerinin gizli antlaşması yine devreye girdi. Şiddetli rüzgarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki otobüs şoförü 4 motosikletliye gönüllü kalkan oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletliye siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

 Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title