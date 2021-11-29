Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İett otobüsü siper oldu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da motosikletçilerle otobüs şoförlerinin gizli antlaşması yine devreye girdi. Şiddetli rüzgarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki otobüs şoförü 4 motosikletliye gönüllü kalkan oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletliye siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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