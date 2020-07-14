Son Dakika | - 15 Temmuz Şehidi Mustafa Yaman kabri başında anıldı

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- 15 Temmuz Şehidi Mustafa Yaman kabri başında anıldı

BARTIN - Fetullahçı Terör Örgütü terör örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kalkışma sırasında şehit edilen Bartınlı İmam Mustafa Yaman, kabri başında dualarla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan Fetullahçı Terör Örgütü terör örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kalkışma sırasında, görevli olduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit edilen Bartınlı İmam Mustafa Yaman, kabri başında dualarla anıldı. Anma etkinliğine Bartın Valisi Sinan Güner, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve daire amirleri katıldı.

Programda ilk olarak şehidin ailesinin evinde dualar okundu. Ardından köy camisinde öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu. Kılınan öğle namazının ardından da protokol üyeleri şehidin mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı, dualar etti. Anma programında şehidin eşi Dilek, babası Mehmet, annesi Kezban ve kardeşi Mevlüt gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA