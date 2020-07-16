Son Dakika | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için Atatürk Caddesi'nde anma programı düzenlendi.

Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için Atatürk Caddesi'nde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin son 100 yılda çeşitli badirelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cumhuriyet sürecinde çeşitli darbelerle karşılaşan milletin, yine el birliğiyle demokrasiden, barıştan, huzurdan yana olduğunu aktaran Sarıibrahim, "15 Temmuz 2016'da milletimizin silahıyla silahlanmış Fethullahçı bir yapı, milletin istiklaline, istikbaline, izzetine ve mahremine el uzatmış, asil milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hain kalkışmayı engelleyip izzetine uzanan bu eli kırmıştır." diye konuştu.

Programda, Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince konser verildi.

Kaynak: AA