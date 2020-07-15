Son dakika! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Son dakika! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Son dakika haberi... Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Son dakika! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:16

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'teki tören kapsamında Asri Mezarlık'taki şehitlikte tören yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu ve saygı duruşunda bulunulan törende, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar dua okudu.

Programa katılan Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile diğer ilgililer, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) de anma töreni gerçekleştirildi. Üniversite Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zaim Başaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sunum yaptığı tören, İlahiyat Fakültesi Dr. öğretim üyeleri İsmail Yılmaz Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Adil Öztekin'in dua etmesiyle devam etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, törende, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişiminden dört yıl geçmesine rağmen hala FETÖ belasıyla uğraştıklarını söyledi.

Şahinbey Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bisiklet turu yapıldı.

İlçenin Yeşilvadi Millet Bahçesi önünde bir araya gelen çok sayıda sporcu, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması amacıyla kentte bisiklet turu gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Erin, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tüğgenaral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyup Kirişci, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer kurum amirleri Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki 15 Temmuz Şehit Mustafa Direkli'nin kabrini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi. Kabir ziyaretinden sonra Vali Abdullah Erin vatandaşlarla sohbet etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar, tarihi Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi. Şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

Malatya

Vali Aydın Baruş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında öğlen namazı öncesinde Söğütlü Camisi'nde okunan mevlide katıldı.

Baruş, daha sonra beraberinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabrini ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in akabinde Baruş ve beraberindekiler dua etti.

Şehidin abisi Fatih Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Kolay bir acı değil. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onlar olmasaydı bugün böyle olmazdı. Allah hepsinden razı olsun, diyecek bir şey yok. Allah gazilerimize şifa versin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan idamı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Eğer idam olursa bir nebze de olsa yüreğimiz soğur. 4 yıl acılarla geçti. Her tarafa baktığımızda kardeşimin hatırası vardı. Hayat ister istemez solgun geçiyor. Her yerde özlemi, hatırası var. Allah tüm şehit ailelerimize sabır versin." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında öğlen namazı öncesinde Yenipınar Camisi'nde mevlit okundu.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitler ve gaziler adına camide mevlit okutulduğunu söyledi.

Adıyaman'da Kur'an Kursu'ndaki öğrenciler tarafından camide cüz okunduğunu ifade eden Palalı, "Öğrencilerle Kur'an okuyup dua ettik. Okuduğumuz duaları ve mevlidi 15 Temmuz şehitlerine hediye ettik." dedi.

Cami çıkışında da vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kitap dağıtılarak lokum tatlısı ikram edildi.

Programın ardından Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindekiler daha sonra Şehitlik Mezarlığı'nı ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in akabinde Çuhadar ve beraberindekiler dua etti.

Ziyaretin ardından Vali Çuhadar ve beraberindekiler Demokrasi Parkı içerisinde bulunan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası nedeniyle 100 küçükbaş hayvan kesildi.

Kahta Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri anısına ilçe girişinde 70 metrekare çapında Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

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Kaynak: AA

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