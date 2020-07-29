Son Dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önceki bayramlara göre boş kaldı
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Son Dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önceki bayramlara göre boş kaldı

Son dakika güncel haberine göre Kurban Bayramı'na birkaç gün kala geçen senelerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşan yoğunluk bu sene pandeminin etkisiyle yaşanmadı.

Son Dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önceki bayramlara göre boş kaldı
29.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:30

Kurban Bayramı'na birkaç gün kala geçen senelerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşan yoğunluk bu sene pandeminin etkisiyle yaşanmadı.

Kurban Bayramı öncesi her sene İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın ederken bu sene otogarın boş kaldığı görüldü. Otogarda bayram dört gözle beklenirken beklenen yoğunluğun oluşmaması otobüs firmaları için hayal kırıklığı oluşturdu. Geçtiğimiz senelerde yüzde yüz dolmasına alışılan otogarın bu yıl büyük oranda boş kaldığı görüldü. Özellikle peron önlerinde alışılmış kalabalık ve hareketliliğin bayram öncesi olmadığı kameralara yansıdı. Korona virüsün etkisiyle şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların alternatif ulaşım araçlarını kullandıkları belirtildi.

"ŞU ANDA YOLCUYA ULAŞAMADIK"

Sektörde çalışan birçok insanın bayram için hazırlandığını ancak bu süreçte sıkıntı yaşadıklarını dil getiren Türkiye Otobüsler Federasyonu(TOFED) Genel Sekreter Yardımcısı Musa Çaktır, "Daha önceki yoğunluğun yüzde 30'unu görebiliyoruz. Diğer yıllarda yüzde 100 doluluk oranı olması otogarın aşırı derecede yoğun olmasına neden oluyordu. Şu anda yolcuya ulaşamadık. Çok fazla yoğunluk yok. Bizim için çok zor. Birçok insanımız bugün için hazırlanmıştı. Bazı borçlarını bugün için ertelemişti. Böyle olunca sıkıntı büyük oldu. Bayramdan sonra da sektörün çok zor durumda olacağını söyleyebilirim. Biz hava yollarına ya da diğer ulaşım yollarına karşı değiliz. Fakat bir Mardin'e 9 uçak kalkıyorsa ve fiyatları bizim fiyatlardaysa bizim bu oranımızın yükselme şansı yok zaten" diye konuştu.

"NORMAL SEFERE ÇIKAN ARABALARIMIZI BİLE DOLDURAMADIK"

Otobüs firmalarının en büyük umutlarının bu bayram olduğunu söyleyen Çaktır, "Biz bütün tedbirleri alıyoruz. Arabalarımızı dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Mardin'i örnek verdim ama memleketimizin her tarafında aynı. Biz normal sefere çıkan arabalarımızı bile dolduramadık. Ramazan Bayramı şimdiden çok daha iyiydi. Biz bu bayramda daha çok şey bekliyorduk. Otobüsün en büyük umudu bu bayram. Bu bayramda böyle geçerse Allah sektörümüze yardım etsin " dedi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

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Kaynak: İHA

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