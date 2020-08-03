Son Dakika | 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik

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Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 günlük bayram tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşüyle hareketlilik başladı. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle servis ve taksi bulmakta güçlük çekti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşü başladı. Otogara sabah erken saatlerde giriş yapan otobüsler nedeniyle yoğunluk oluştu. Vatandaşlar aşırı yoğunluk nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlanırken, otogarda kalabalık gruplar halinde bavullarıyla dakikalarca bekledi.

İstanbul'dan Çorum'a ailesini ziyarete gittiğini ifade eden Gültekin Solak, "Yolculuğumuz Çorum'dan İstanbul'a bitti, buraya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi yoğunluk bol, servis durumu biraz sıkıntılı. Biz de ziyarete gittik, köy ziyaretine. Annemiz, köylümüz ve arkadaşlarımızın çoğu orada. Hem hasret giderdik hem de temiz hava aldık. Kızımla beraber gittik, kızım orada kaldı, ben ise erken geldim, iş başı yapacağız çünkü. Yolculuğumuz yoğun geçti, otogarlarda olsun yollarda olsun yoğundu. Trafik gelirken kapalıydı. Buraya geldik burada da yoğunluk var. Yoğunluk çok ve insanlar burada bir umut bekliyorlar" diye konuştu.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA