Son Dakika: 15 Temmuz'da PTT açık mı? 15 Temmuz'da kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Son Dakika: 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla beraber PTT VE kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumlarının hizmet vermemektedir. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı? 15 Temmuz'da kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Son Dakika: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olarak geçiyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla beraber PTT VE kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumlarının hizmet vermemektedir. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı? 15 Temmuz'da kargolar ve PTT çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olması nedeniyle kargolar kapalı olacak. Aras Kargo, 15 Temmuz çalışma durumu ile ilgili şu detayı açıkladı; "Değerli Müşterilerimiz,15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz."

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı PTT'ler kapalı olacak.