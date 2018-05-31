15 Temmuz'da İstanbul Valiliğinin İşgali Davasında 8 Ağırlaştırılmış Müebbet, 80 Beraat Çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"SUÇLAR KASIT UNSURUYLA OLUŞMADI"

2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerin de bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.